Les coupures dans les programme de rénovation dénoncées

La MRC Lac-Saint-Jean-Est dénonce les coupes imposées par le gouvernement du Québec dans les programmes de rénovation de la Société d’habitation du Québec (SHQ), qui feront mal aux ménages à faible revenu.

La MRC trouve inacceptable que Québec ait pris la décision de suspendre les programmes Réno Région, Rénovation Québec, Amélioration des maisons d’hébergement, Pyrrhotite et Petits établissements accessibles à compter du 1er avril. Le préfet de la MRC, Louis Ouellet, exprime par ailleurs son indignation face à cette décision qui frappe de plein fouet les citoyens les plus vulnérables. La MRC Lac-Saint-Jean-Est demande également au gouvernement provincial de revoir immédiatement ses choix et de rétablir le financement des programmes de rénovation de la SHQ. Elle appelle aussi les élus municipaux et les organismes communautaires à se mobiliser pour faire entendre leur voix et défendre le droit à un logement adéquat pour tous.