Un nouveau jeu de société familial entièrement conçu par un Almatois

Ce qui devait être un simple projet pour amuser sa fille s’est transformé en aventure entrepreneuriale pour l’Almatois Dany Bouchard. Cinq ans après avoir imaginé les premières règles de Mission Bonbons dans son domicile avec ses enfants, le nouveau jeu de société qu'il a entièrement conçu est maintenant commercialisé partout au Québec.





Designer graphique de métier, Dany Bouchard s’est découvert une nouvelle passion pour les jeux de société durant la pandémie. Mais plutôt que simplement jouer, l’Almatois s’est mis au défi d’en créer un.





« Je me suis dit que je serais capable de faire ça, avec beaucoup de naïveté », raconte-t-il.





À l’époque, sa fille Léana n’avait que quatre ans. Son fils Alexandre participait lui aussi aux parties. L’objectif était de concevoir un jeu amusant pour les enfants, mais qui offre également un véritable défi aux parents.





« On voulait faire un jeu pour enfants qui soit aussi amusant pour les parents, qu’il y ait un vrai challenge », explique-t-il.

La création du jeu s’est toutefois révélée beaucoup plus complexe que prévu. Chaque nouvelle idée devait être testée, corrigée, puis souvent complètement abandonnée.





« Au début, on pense que ça marche et on imprime nos feuilles. Après un tour, on s’aperçoit que ça ne marche pas du tout et on recommence », souligne Dany Bouchard.





Au fil des années, plus de 300 parties ont été jouées en famille afin de tester et de peaufiner le concept.





Une mission pleine de bonbons





Le principe de Mission Bonbons est simple : chaque joueur doit parvenir à remplir trois sacs de bonbons avant ses adversaires. Mais les participants disposent également de pouvoirs qui leur permettent de jouer des tours à leurs concurrents. C’est justement cette dimension stratégique et taquine qui fait partie du plaisir, selon son créateur.





« Avoir une belle stratégie avec les cartes qu’on a en main, puis utiliser des moyens taquins pour arriver à nos fins », résume Dany Bouchard.





Le jeu est évolutif et propose quatre modes progressifs. Accessible dès l’âge de cinq ans, il peut ainsi accompagner les enfants à mesure qu’ils développent leurs habiletés, tout en conservant suffisamment de profondeur pour intéresser les adultes.





Des refus avant le premier contrat





Une fois son prototype suffisamment à son goût, Dany Bouchard a commencé à fréquenter les salons de jeux de société, notamment à Québec et au Game Over de Saguenay. Il a également participé à des concours de créateurs. En 2024, son jeu a obtenu la deuxième place dans la catégorie du prix du public au Game Over. Une reconnaissance qui lui a donné de la visibilité, mais qui n’a pas immédiatement ouvert les portes des éditeurs.





« La plupart ne m’ont même pas répondu et j’ai reçu beaucoup de refus », se souvient-il.





La persévérance a finalement porté fruit. La maison d’édition La Belette Moqueuse s’est intéressée au projet. Après une première prise de contact et une rencontre, les deux parties ont conclu une entente.

Pendant plusieurs mois, Dany Bouchard a ensuite travaillé avec l’éditeur afin d’améliorer le jeu avant sa commercialisation.





Aujourd’hui, Mission Bonbons est distribué par Randolph. Le jeu vient de faire son entrée dans plusieurs commerces, notamment chez Renaud-Bray, Archambault et dans différentes boutiques spécialisées.





Des lancements dans la région





Deux lancements publics sont également prévus dans la région : le 2 octobre, de 18 h 30 à 20 h, à la Galerie du Jouet d’Alma, puis le 3 octobre, de 13 h à 15 h, à la Galerie du Jouet de Chicoutimi. Les familles présentes pourront essayer le jeu, rencontrer son auteur et l’illustratrice Mika, et faire signer leur exemplaire.





Pour Dany Bouchard, l’arrivée de Mission Bonbons en magasin représente l’aboutissement d’un défi personnel.





« C’est une belle réussite et je suis vraiment fier. C’est mon premier jeu. Je ne prévois pas me mettre riche avec ça. C’était un défi et je voulais vraiment que ça marche. »



