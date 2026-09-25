Les Sacs Lavoie risquent d’être fabriqués à l’étranger

L’entreprise de La Baie qui s’occupe de fabriquer les sacs
Lavoie, Identification Sports, croit qu’une partie de sa production devra être
délocalisée en Asie, à son grand désarroi, en raison des restrictions
concernant les travailleurs étrangers temporaires sur le territoire.
Selon l’entreprise, le secteur manufacturier est loin d’être
sur un long fleuve tranquille.
« Au Saguenay, le secteur manufacturier est en crise. On
s’est unis avec plusieurs manufacturiers pour former un comité sur
l’immigration économique afin de sensibiliser les différents paliers de
gouvernement à la lourdeur administrative et aux besoins des régions »,
rapporte la directrice d’Identification Sports, Karell Boivin, en entrevue à
l’émission À vos affaires, de TVA Nouvelles.
Depuis une dizaine d’années, l’entreprise québécoise accorde
une grande importance aux travailleurs étrangers dans la conception de ses
produits et souhaite pouvoir continuer d’opérer à partir de son usine située au
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
« Nous, ce qu’on veut, c’est offrir vraiment un produit qui
est 100 % fabriqué au Québec. Ça fait 40 ans qu’on offre un produit qui est
fabriqué [ici] et on espère vraiment être capables de continuer comme ça. »
Selon Mme Boivin, 15 travailleurs étrangers mettent l’épaule
à la roue dans son établissement de La Baie afin de permettre à l’entreprise de
poursuivre cette mission.
« Ils font partie de notre organisation depuis maintenant
cinq ans et c’est vraiment eux qui nous permettent de produire encore, de
manufacturer au Saguenay. […] Ces travailleurs-là sont dans nos usines, ils
sont qualifiés, on les a choisis et ils savent faire le travail. On se débat un
peu pour faire connaître notre point, qu’on veut garder ces travailleurs-là »,
ajoute la directrice.