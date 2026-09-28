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Des sols contaminés ont freiné l’aboutissement du nouveau bloc opératoire de Dolbeau

Le 28 septembre 2026 - Modifié à 09 h 12 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Plus d’un an après la date prévue pour la construction du nouveau bloc opératoire à Dolbeau-Mistassini, les installations seront enfin remises à Santé Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean, après avoir dû composer avec un volume de sols contaminés qui excédait les prévisions sur le chantier.

C’est ce qu’a confirmé la Société québécoise des infrastructures (SQI) au média coopératif de Chicoutimi, Le Quotidien.

« Cette situation a été prise en charge avec rigueur et dans le respect des normes environnementales, permettant ainsi de maintenir le bon déroulement des travaux », assure la SQI.

La société ajoute qu’une pénurie de main-d’œuvre dans la région aurait également eu un impact sur l’avancement du projet au cours des derniers mois.

À la suite de ces contretemps, Santé Québec et Construction Unibec, qui est responsable du chantier, auraient des difficultés à s’entendre sur le montant à débourser pour compenser les frais occasionnés par ces imprévus, rapporte Le Quotidien.

Selon Unibec, le contrat conclu avec Santé Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean prévoyait l’excavation d’environ 275 tonnes de sols contaminés. L’entrepreneur affirme toutefois que plus de 7700 tonnes ont finalement dû être excavées, entraînant la nécessité d’aménager un mur de soutènement afin d’assurer la stabilité des fondations.

Déjà impliqué dans un litige avec la Ville de Saguenay, à qui il réclame 11 millions de dollars dans le dossier de la construction du centre de tri, Unibec a décroché au printemps 2023 un contrat de 47 millions de dollars avec Santé Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Annoncé en juin 2023 et attendu depuis plus de 20 ans par la population, le nouveau bloc opératoire pourra enfin être livré dans les prochaines semaines.

Une date doit cependant encore être déterminée quant au début des activités, puisqu’une importante phase d’activation clinique sera nécessaire pour assurer la formation des équipes, la mise en service des équipements médicaux et d’autres préparatifs.

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