Alma veut repeupler son centre-ville

Alma mise sur des investissements publics et privés de plus de 50 millions de dollars pour repeupler son centre-ville, qui compte à peine une centaine de logements.

Rappelons qu’une résidence étudiante de 41 logements, représentant sept millions, doit être livrée pour l’automne 2027. Un projet privé de 72 logements, évalué à 18 millions, devrait démarrer fin 2027. Le Devoir rappelle que la ville d’Alma a relevé de deux à six le nombre d’étages autorisés dans les nouvelles constructions pour favoriser la densification. Elle souhaite aussi réduire les stationnements de surface et verdir le secteur, où le bitume nuit à la gestion des eaux pluviales.

Une autre modification se fera bientôt sentir sur la ligne d’horizon d’Alma avec la construction d’un hôtel de six étages sur le site qui était occupé par l’édifice du Crapaud, un bar mythique à l’échelle régionale, pour lequel non pas une mais deux pelles mécaniques ont été nécessaires pour abattre le bâtiment robuste qui venait tout juste de célébrer son centenaire.