Actualités

 Temps de lecture : 41s

Alma veut repeupler son centre-ville

Le 09 novembre 2026 - Modifié à 14 h 40 min
Par André Deschênes - CKAJ

Alma mise sur des investissements publics et privés de plus de 50 millions de dollars pour repeupler son centre-ville, qui compte à peine une centaine de logements.

Rappelons qu’une résidence étudiante de 41 logements, représentant sept millions, doit être livrée pour l’automne 2027. Un projet privé de 72 logements, évalué à 18 millions, devrait démarrer fin 2027. Le Devoir rappelle que la ville d’Alma a relevé de deux à six le nombre d’étages autorisés dans les nouvelles constructions pour favoriser la densification. Elle souhaite aussi réduire les stationnements de surface et verdir le secteur, où le bitume nuit à la gestion des eaux pluviales.

Une autre modification se fera bientôt sentir sur la ligne d’horizon d’Alma avec la construction d’un hôtel de six étages sur le site qui était occupé par l’édifice du Crapaud, un bar mythique à l’échelle régionale, pour lequel non pas une mais deux pelles mécaniques ont été nécessaires pour abattre le bâtiment robuste qui venait tout juste de célébrer son centenaire. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

Le Parti libéral du Québec veut créer un directeur parlementaire du budget
Publié à 13h41

Le Parti libéral du Québec veut créer un directeur parlementaire du budget

Le chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, Charles Milliard, annonce que le Parti libéral du Québec (PLQ) déposera son premier projet de loi dès la reprise des travaux parlementaires, le 1er décembre prochain, afin de créer un directeur parlementaire du budget. Par cette initiative, le PLQ souhaite concrétiser un ...

LIRE LA SUITE

Actualités

L’industrie du jeu vidéo séduit toujours les jeunes
Publié à 11h00

L’industrie du jeu vidéo séduit toujours les jeunes

L’industrie canadienne du jeu vidéo exerce encore un fort pouvoir d’attraction auprès des jeunes générations. C’est ce qui ressort d’un rapport publié aujourd’hui par Jeux vidéo Canada, qui révèle que plus d’un adolescent joueur sur deux envisage même une carrière dans ce secteur. Chez les adultes joueurs de 18 à 64 ans, cette ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Plasmattaque : Héma-Québec veut mobiliser la communauté de l’UQAC
Publié à 10h26

Plasmattaque : Héma-Québec veut mobiliser la communauté de l’UQAC

Alors que les besoins en plasma continuent de croître dans le réseau de la santé québécois, la communauté universitaire de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) est appelée à se mobiliser une fois de plus dans le cadre de Plasmattaque, une compétition amicale qui vise à sensibiliser et à recruter de nouveaux donneurs. Jusqu’au ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES