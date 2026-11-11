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Plus de 2 300 nouveaux infirmières et infirmiers s’ajoutent au réseau de santé

Le 11 novembre 2026 - Modifié à 13 h 34 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) annonce un taux de réussite de 86 % à l’examen d’admission à la profession infirmière tenu le 29 septembre dernier. Au total, 2 375 candidates et candidats ont réussi l’épreuve et feront prochainement leur entrée dans le réseau de la santé québécois.

Dans un message adressé aux nouveaux professionnels, le président de l’OIIQ, Luc Mathieu, a souligné l’importance de cette nouvelle cohorte pour répondre aux besoins grandissants de la population.

« Vous êtes 2 375 à faire aujourd’hui votre entrée dans la profession. Nous sommes heureux de vous accueillir et impatients de vous voir mettre vos talents, vos ambitions et vos compétences au service de la population. Vous êtes l’avenir de notre profession. », a-t-il affirmé, ajoutant souhaiter à ces nouvelles infirmières et nouveaux infirmiers une carrière épanouissante au service des Québécois.

Bien que le taux de réussite demeure élevé, il marque un recul par rapport aux dernières séances d’examen. Les résultats des cinq examens précédents oscillaient entre 90 % et 96 %, soit 92 % en mars 2024, 96 % en septembre 2024, 90 % en mars 2025, puis 92 % lors des deux examens tenus en septembre 2025 et mars 2026.

Cette baisse contraste toutefois avec la situation observée il y a quelques années. Avant la révision des conditions d’examen par l’OIIQ, les taux de réussite étaient beaucoup plus faibles. En septembre 2022, seulement 51 % des candidates et candidats avaient réussi l’épreuve. Le taux était ensuite passé à 54 % en mars 2023, puis à 69 % en septembre de la même année.

De futurs professionnels pour la région

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, plusieurs établissements d’enseignement ont vu leurs diplômés obtenir leur accès à la profession. Le Cégep de Chicoutimi compte 34 nouveaux membres, suivi du Collège de Jonquière avec 27, du Collège d’Alma avec 21, de l’Université du Québec à Chicoutimi avec 18 et du Collège de Saint-Félicien avec 13.

Selon les données de l’OIIQ, les taux de réussite dans ces établissements régionaux varient de 81 % à 100 %, témoignant d’une performance généralement solide de la relève infirmière dans la région.

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