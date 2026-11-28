Plusieurs organisations de la société civile se rassembleront aujourd’hui à Montréal pour demander à l’Assemblée nationale de poursuivre ses travaux parlementaires sans tenir compte du jugement obligeant les élus à prêter serment au roi.

La mobilisation est organisée par une coalition regroupant notamment les OUI Québec, la Coalition pour l’abolition de la monarchie au Québec, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, le Mouvement national des Québécoises et Québécois ainsi que le Mouvement étudiant indépendantiste.

Les organisateurs soutiennent que les députés devraient pouvoir entamer les travaux parlementaires comme prévu, malgré la décision judiciaire concernant l’obligation du serment au souverain britannique. La manifestation doit débuter à 13 h devant la Cour d’appel du Québec.

Rappelons que le gouvernement du Québec a l’intention de porter la décision de la Cour supérieure en appel et sollicite l’appui de tous les élus de l’Assemblée nationale ainsi que de la population dans ce dossier constitutionnel épineux.