Chroniques

 Temps de lecture : 1 min 53 s

Devenir inutile

Le 25 septembre 2026 - Modifié à 11 h 31 min
Par Stéphanie Gagnon
J'ai toujours eu de la facilité à écrire, depuis mon école primaire en fait, j’ai d’ailleurs remporté un premier concours de poésie en 1986. J’ai jamais su chanter ou comprendre le fun qu’on peut avoir à courir un marathon, mais donnez-moi une feuille blanche et je m’arrange. 

Ça m’a permis de me distinguer tout au long de ma vie, cette facilité avec l’écriture. Ma force. C’est là-dedans que je suis bonne. Mais, aujourd'hui, n'importe qui peut écrire une chronique comme celle-ci en trente secondes. 

Le tollé entourant l'affaire Thélyson Orélien m'a amenée à réfléchir à ce qui me dérange réellement avec l'intelligence artificielle, et c’est de rendre parfaitement ordinaire ce qui nous distingue, les humains. 

Je ne suis pas la seule à vivre cette crise existentielle. Le graphiste, le traducteur, le photographe, le réviseur, le programmeur, le musicien... Tous ces gens ont passé des années à développer une expertise qui est désormais reproductible en quelques clics.

À bien y penser, je ne devrais même pas être surprise qu’on soit rendu là. Depuis le tout début de l’humanité, on a travaillé à devenir inutile. En inventant des machines pour labourer les champs, d’autres pour préparer les repas, des robots pour nettoyer les planchers et des tondeuses qui se passent toutes seules. 

Pendant qu’on habite des maisons qu’on serait incapable de construire et qu’on mange des légumes qu’on ne saurait pas faire pousser. On parcourt des centaines de kilomètres sans savoir où on va parce que nos beaux écrans de char nous disent par où passer. 

Nos ancêtres possédaient des connaissances essentielles à leur survie. Mais nous, on est ben plus avancés et plus forts, on a des mots de passe. J’exagère, parce qu’à bien y penser je n’ai pas tant le goût de mourir d’une infection dentaire ou de laver mon linge dans un ruisseau. C’est bien correct que le progrès nous ait libérés d’une quantité de tâches pénibles. 

Mais on est rendu tellement trop dépendants de trucs qu’on ne saurait pas reproduire ! On a délégué à des machines l’utilisation de nos muscles de sorte que pour les entretenir, faut bouger autrement que par le travail, et on s’apprête à déléguer notre pensée à une technologie. 

‘C’est pour sauver du temps !’ Vraiment ? Je pense pas avoir été aussi occupée de ma vie et je remarque qu’autour de moi, tout le monde semble toujours aussi pressé. Et même avec une bonne partie des tâches humaines automatisées, on continue de parler de productivité, productivité…

Ça et tout ce qu’on décide de ne plus apprendre parce qu’une machine peut le faire à notre place. C’est ça le vrai problème. Pas que la machine devienne plus intelligente que nous, mais que nous on trouve que ça devienne inutile de l’être.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Chroniques

Des États généraux de quoi ?
Publié le 17 septembre 2026

Des États généraux de quoi ?

Après une campagne publicitaire sans précédent, tout est prêt pour les États généraux de Roberval. Environ 2 700 personnes (ce qui est tout de même une bonne participation) ont répondu au sondage général en marge de l’événement. Les résultats ne réservent toutefois aucune surprise : près de 95 % des répondants affirment que la ...

LIRE LA SUITE

Chroniques

Le guide pratique pour dénicher le bon manteau d'automne
Publié le 17 septembre 2026

Le guide pratique pour dénicher le bon manteau d'automne

Contenu commandité À l’approche de l’automne, l’excitation monte chez les passionnés de plein air. Le temps se rafraîchit et il est temps de sortir la garde-robe de transition. Un manteau bien choisi est essentiel pour affronter la météo changeante du Québec. Voici les points à vérifier pour faire le bon choix. 1 . LA POLYVALENCE ...

LIRE LA SUITE

Chroniques

Tannés de la campagne ? Lâchez-pas !
Publié le 15 septembre 2026

Tannés de la campagne ? Lâchez-pas !

Vous êtes tannés de la campagne électorale ? Vous trouvez que les phrases des candidats sont creuses ? Qu’on assiste à une série de promesses irréalistes ? Que les millions pleuvent, pendant qu’on évite surtout d’énumérer les services qui seront coupés ? Vous trouvez qu’il y a trop de partis ? Que Trump prend trop de place ? Vous ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES