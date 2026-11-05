Taxi Naudville et Garage Auguste Guertin & Fils déménagent dans les anciennes installations d’Alma Autobus

Taxi Naudville et Garage Auguste Guertin & Fils s’apprêtent à quitter leurs locaux actuels, respectivement situés aux intersections de la Gare/ de Quen et Collard/Labrecque à Alma, pour emménager dans les anciennes installations d’Alma Autobus, sur la Notre-Dame, derrière le restaurant A & W.

C’est essentiellement le manque d’espace qui a motivé le déménagement des deux entreprises dans des locaux communs, et surtout, beaucoup plus spacieux, explique Guillaume Fortin, copropriétaire de Taxi Naudville avec Michaël Gagnon et Marc-Alain Pedneault.

« Depuis 2025, Taxi Naudville a quand même pris de l’expansion avec le changement de fonctionnement de GO Taxibus. Nous sommes maintenant rendus avec une flotte d’une vingtaine de véhicules. Donc, en termes de stationnement, on commençait à être serrés. »

Rappelons que GO Taxibus est un service de transport collectif administré par la Ville d’Alma et assuré par les véhicules de Taxi Naudville. Le service est offert à partir de 400 points d’embarquement et de débarquement à l’intérieur des limites de la municipalité.

Selon Guillaume Fortin, l’arrivée de GO Taxibus a donné un bel élan à Taxi Naudville.

Toujours est-il que la gestion de l’espace était également devenue un casse-tête du côté de Garage Auguste Guertin & Fils, associé de Taxi Naudville. « Eux, en étant au centre-ville, ils devaient aussi composer avec un espace vraiment limité. Il y avait des véhicules stationnés un peu partout dans les rues. Ça n’avait plus de sens, surtout le soir en hiver, parce qu’ils devaient trouver une façon de rapatrier tout ça. »

Des installations adaptées

Les entreprises se sont ainsi portées acquéreuses des anciennes installations d’Alma Autobus. Elles y ont investi un montant conséquent — environ 1,3 M$ avec le coût de l’acquisition — afin de moderniser les lieux et de les adapter à leurs besoins.

Pour sa part, Taxi Naudville pourra profiter d’un stationnement considérablement plus grand. De plus, l’une des sept portes de garage dont était dotée Alma Autobus a été condamnée afin d’aménager les prochains bureaux de l’entreprise de taxi.

Le Garage Auguste Guertin & Fils pourra quant à lui bénéficier de deux baies de travail supplémentaires alors qu’il passera de trois à cinq portes pour l’entretien mécanique. La rotation des véhicules sera par ailleurs facilitée par le gain en superficie de la cour.

La sixième porte accueillera une division de lavage automobile administrée par une entreprise tierce.

Taxi Naudville et Garage Auguste Guertin & Fils devraient normalement investir leurs nouveaux locaux au début de décembre.

Prix du carburant et électrification des taxis

Actuellement, Taxi Naudville dispose de 22 véhicules, dont deux hybrides rechargeables et neuf hybrides non rechargeables. Selon Guillaume Fortin, le nouveau site offrira les conditions nécessaires à l’intensification de l’électrification de la flotte de Taxi Naudville.

« On n’avait une petite crainte au sujet des véhicules 100 % électriques considérant l’aspect de l’autonomie et le kilométrage quotidien élevé que nos véhicules font. Il y avait aussi le fait qu’on n’avait pas de place pour installer des bornes de recharge. Mais là, l’espace ne sera plus un problème, donc l’objectif, c’est d’au moins essayer un premier véhicule 100 % électrique prochainement. »

Guillaume Fortin affirme que ce premier véhicule servira de cobaye pour déterminer si la technologie 100 % électrique répond aux exigences de Taxi Naudville. « On va voir si c’est assez efficace pour nous, et si oui, c’est là-dedans qu’on va se lancer. »

Le copropriétaire de Taxi Naudville explique qu’avec l’augmentation fulgurante du prix de l’essence, l’électrification apparaît de plus en plus comme une nécessité. Il précise qu’après les salaires, le carburant est le principal poste de dépense de l’entreprise. « Le coût de l’essence, il fait mal à tout le monde, mais pour une entreprise qui repose carrément sur le transport, ça fait très mal. Quand tu dois remplir 22 chars et que le gaz monte à 1,90 $, ça te rentre dedans. »