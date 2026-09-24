L'innovation d'ici dans chaque verre

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Offrant 20 g de protéines par portion de 250 ml, sans lactose et sans sucre ajouté, Le Protéiné propose une nouvelle façon d’intégrer le lait au quotidien. Et derrière ce nouveau produit se trouve un savoir-faire entièrement développé au Saguenay–Lac-Saint-Jean.





Le lait peut sembler être un produit simple, mais derrière chaque litre, il y a énormément de savoir-faire. Le Protéiné est une façon de faire évoluer cette expertise avec les besoins des consommateurs », souligne Alexandre Mc Elhaw, vice-président principal à l’Agroalimentaire chez », souligne Alexandre Mc Elhaw, vice-président principal à l’Agroalimentaire chez Nutrinor





Faire évoluer un classique





Le Protéiné ne cherche pas à remplacer les produits de lait traditionnels. Il vient plutôt élargir l’offre de la coopérative afin de répondre à une demande grandissante pour des aliments riches en protéines.





Particularité du produit : les protéines ne sont pas ajoutées. Elles sont plutôt concentrées naturellement grâce à un procédé de transformation maîtrisé à la Laiterie d’Alma.





Les protéines jouent plusieurs rôles essentiels dans l’organisme, notamment dans la construction et la réparation des tissus, dont les muscles. Les protéines du lait, comme le lactosérum et la caséine, contiennent également des acides aminés essentiels. Une alimentation comprenant suffisamment de protéines peut par ailleurs contribuer à la satiété et aider à maintenir une énergie plus stable au cours de la journée.





Le Protéiné se veut donc une solution simple pour accompagner un mode de vie actif, que ce soit au déjeuner, après une activité physique ou simplement dans le cadre des habitudes alimentaires quotidiennes.





Une innovation développée ici





Si le produit est appelé à prendre sa place sur les tablettes partout au Québec, son histoire commence au Saguenay–Lac-Saint-Jean.





Développé et transformé à la Laiterie d’Alma, Le Protéiné illustre la capacité de Nutrinor à innover localement tout en faisant rayonner son expertise à l’extérieur de la région.





« Nous sommes fiers que ce savoir-faire soit développé dans la région. Ce qu’on fait ici voyage ensuite partout au Québec », affirme Alexandre Mc Elhaw.





Pour Nutrinor , choisir un produit local signifie également soutenir une chaîne de valeur qui s’étend de la ferme jusqu’à la table. Producteurs agricoles membres, employés de transformation, spécialistes de la qualité, équipes de développement, de logistique et de distribution contribuent tous à mettre le produit sur les tablettes.





Derrière un produit Nutrinor, il y a toute une chaîne de gens et de savoir-faire, de la ferme jusqu’à la table », rappelle-t-il. », rappelle-t-il.





Cette approche s’inscrit notamment dans le Pacte d’agriculture durable Nutrinor (PADN), une démarche volontaire qui accompagne les producteurs dans l’évolution de leurs pratiques agricoles et qui met de l’avant le bien-être animal, le respect des producteurs et la protection de l’environnement.





Grâce notamment à une traçabilité locale, au transport carbocompensé et à un emballage à empreinte carbone réduite, Nutrinor souhaite également inscrire cette innovation dans une démarche de développement durable.





Avec plus de 1000 employés, 800 produits commercialisés, 7 marques de produits laitiers, Nutrinor mise ainsi sur son expertise régionale pour faire évoluer un produit bien connu.





« Nous voulons continuer à produire ici longtemps. Cela passe par des produits de qualité, mais aussi par une agriculture, des entreprises et des communautés fortes », conclut Alexandre Mc Elhaw.