Faits divers

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Accident chez Niobec: un élévateur cède

Le 25 octobre 2026 - Modifié à 11 h 33 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Accident chez Niobec: un élévateur cède

Un accident est survenu samedi à la mine Niobec de Saint-Honoré, alors que les câbles d’un élévateur (ascenseur) auraient subi un bris.

Selon une source à l’interne, ce qu’on appelle aussi le “skip”, d’une capacité de 20 tonnes et qui sert au transport de matériel, est alors passé de 20 pieds à 2 500 pieds en quelques instants. Personne n’a été blessé.

La porte-parole de Niobec, Claudia Bolduc, confirme pour sa part “qu’un bris majeur est survenu, que les travailleurs ont tous été évacués sans problèmes, qu’ils sont tous rentrés à leurs domiciles, et que les opérations sont suspendues pour une durée indéterminée, le temps d’évaluer les dommages”.

La compagnie avise aussi qu’il n’y aura pas de déclaration officielle sur le sujet pour le moment.

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