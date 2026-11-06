L’avis d’ébullition préventif levé dans un secteur d’Alma

Les résidents du secteur visé par l’avis préventif d’ébullition de l’eau à Alma peuvent désormais consommer l’eau du robinet normalement. La Ville d’Alma a annoncé la levée de l’avis qui était en vigueur depuis le 3 novembre.

La mesure concernait les citoyens et citoyennes demeurant dans le quadrilatère délimité par l’avenue Saint-Pierre, la rue Sacré-Cœur Est, la rue des Calvados et le boulevard Auger Est.

La Ville avait été contrainte d’émettre cet avis préventif à la suite d’un bris d’aqueduc survenu dans le secteur. Comme le prévoit la procédure dans ce type de situation, les résidents touchés devaient faire bouillir leur eau à gros bouillon pendant une minute avant de la consommer ou avoir recours à de l’eau embouteillée.

À la suite des interventions réalisées sur le réseau d’aqueduc et après les vérifications requises, la municipalité a confirmé que l’avis pouvait être levé et que l’eau est de nouveau propre à la consommation.