Les interventions policières en matière de trafic de stupéfiants se succèdent au Saguenay–Lac-Saint-Jean depuis plusieurs jours.

Après une opération menée mardi dans l'arrondissement de La Baie, une nouvelle perquisition a été effectuée jeudi à Dolbeau-Mistassini, menant à d'importantes saisies de drogues.

Selon les informations rapportées par Radio-Canada, des policiers la Sûreté du Québec et de la Sécurité publique de Mashteuiatsh se sont rendu dans une résidence de la rue Denonville, à Dolbeau-Mistassini. Sur place, un homme de 60 ans a été arrêté puis interrogé avant d'être remis en liberté.

Les policiers ont notamment saisi près de 75 grammes de cocaïne, du cannabis illicite ainsi que plus de 1 000 comprimés de méthamphétamine. Des accusations en lien avec le trafic de stupéfiants pourraient être déposées contre lui ultérieurement.

Quelques jours plus tôt, mardi, le Service de police de Saguenay (SPS) avait également frappé à La Baie. Les policiers ont alors procédé à l'arrestation d'un homme dans la quarantaine à son domicile.

Cette perquisition a permis la saisie de matériel servant à la production et à la distribution de cannabis, de plus de 25 plants de cannabis, d'environ 700 grammes de cannabis séché ainsi que d'une arme. Le suspect pourrait notamment faire face à des accusations de culture de cannabis dans une maison d'habitation, de possession de cannabis illicite, de bris de condition et de plusieurs infractions liées à la possession et à l'entreposage d'une arme.

Ces deux opérations s'ajoutent à une série d'interventions récentes dans la région. Plus tôt ce mois-ci, deux perquisitions menées à Saguenay avaient permis aux policiers de mettre la main sur quelque 21 kilogrammes de cocaïne. La drogue était principalement destinée à Chibougamau, Chapais, ainsi qu'à plusieurs communautés autochtones avoisinantes. Trois personnes avaient été arrêtées.