Quatre membres Saguenéens en lice pour un trophée de la LHJMQ

Les Saguenéens de Chicoutimi pourraient être à l’honneur ce jeudi alors que quatre membres de l’organisation figurent parmi les finalistes aux trophées individuels de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ), rapporte Radio-Canada.

Le directeur général des Saguenéens, Yanick Jean, est notamment en nomination pour le trophée Maurice-Filion, remis au meilleur DG du circuit. Il se mesure à Gordie Dwyer, du Régiment de Terre-Neuve, ainsi qu’à Taylor MacDougall, des Wildcats de Moncton.

Sur la glace, le défenseur Letton Peteris Bulans pourrait mettre la main sur le trophée Kevin-Lowe, décerné au meilleur défenseur défensif. Il fait face à Adam Fortier-Gendron, des Wildcats de Moncton, et à Félix Plamondon, des Cataractes de Shawinigan.

De son côté, l’attaquant Thomas Desruisseaux est finaliste pour le trophée Guy-Carbonneau, récompensant l’attaquant le plus efficace sur le plan défensif. Il rivalise avec Gabe Smith, des Wildcats, et Thomas Verdon, des Huskies de Rouyn‑Noranda.

Enfin, le défenseur Alex Huang est pressenti pour remporter le trophée David-Desharnais, remis au joueur le plus gentilhomme tout en étant efficace. Cette saison, Huang n’a écopé que de sept pénalités mineures. Samuel Beauchemin, des Huskies de Rouyn‑Noranda, et Philippe Veilleux, des Foreurs de Val‑d’Or, figurent également parmi les finalistes.