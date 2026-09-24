La cycliste Almatoise Adèle Normand aux côtés de l’élite mondiale

La cycliste
originaire d’Alma, Adèle Normand, s’apprête à vivre un moment marquant de sa
carrière en prenant part aux Championnats du monde de cyclisme sur route,
présentés cette semaine à Montréal.
Âgée de 24
ans, l’Almatoise fera partie de la sélection canadienne qui s’élancera dans
l’épreuve sur route féminine, une course de 180,4 kilomètres qui mènera les
participantes de Brossard jusqu’à l’avenue du Parc, à Montréal.
Alors qu'elle évolue principalement en Europe depuis plusieurs années, Normand pourra
cette fois-ci courir devant sa famille et ses amis. Une présence qui donnera
une saveur particulière à cette première participation aux Mondiaux disputés au
Canada.
Adèle Normand
s’est progressivement taillé une place sur le circuit professionnel européen.
Après avoir fait ses débuts dans des formations continentales, elle a notamment
porté les couleurs de Massi-Tactic en 2023, d’Eneicat-CMTeam en 2024 et de St
Michel–Mavic–Auber93 en 2025. En 2026, elle a d’abord roulé avec Massi-Baix Ter
avant de se joindre à la formation française Abadie Magnan en mai.
La cycliste
almatoise s’est notamment illustrée sur les parcours vallonnés et montagneux.
Son palmarès comprend une quatrième place à l’Alpes Grésivaudan Classic en
2022, une septième place au classement général de la Vuelta Extremadura Féminas
en 2023 et une sixième place à la Women Cycling Pro Costa De Almería en 2024.
En 2026, elle a notamment terminé quatrième du Gran Premio Ciudad de Eibar et
neuvième de l’Alpes Grésivaudan Classic.
Normand possède
également une expérience internationale avec l’équipe canadienne. Elle a
représenté le pays aux Jeux panaméricains de Santiago, en 2023, où elle a pris
le 13e rang de la course sur route.
Un rôle
d’équipière
À Montréal,
Normand n’aura pas nécessairement pour mission de jouer sa carte personnelle.
Son rôle sera plutôt de contribuer au travail collectif de l’équipe canadienne,
qui compte notamment sur Magdeleine Vallières Mill, Sarah Van Dam, Alison
Jackson, Maggie Coles-Lyster, Nadia Gontova et Olivia Baril.
Cyclisme Canada
souligne d’ailleurs la progression de Normand cette saison et son expérience
acquise dans les courses par étapes européennes, la présentant comme une
contributrice importante pour la formation canadienne sur le parcours
montréalais.
L’attention sera
notamment portée vers Magdeleine Vallières Mill. La Québécoise est passée à l’histoire
l’an dernier en devenant la première Canadienne à décrocher le titre mondial
sur route. À Montréal, elle tentera de nouveau de s’imposer au sein du peloton
mondial.