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Championnats du monde de cyclisme sur route

La cycliste Almatoise Adèle Normand aux côtés de l’élite mondiale

Le 24 septembre 2026 - Modifié à 12 h 10 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste

La cycliste originaire d’Alma, Adèle Normand, s’apprête à vivre un moment marquant de sa carrière en prenant part aux Championnats du monde de cyclisme sur route, présentés cette semaine à Montréal.

Âgée de 24 ans, l’Almatoise fera partie de la sélection canadienne qui s’élancera dans l’épreuve sur route féminine, une course de 180,4 kilomètres qui mènera les participantes de Brossard jusqu’à l’avenue du Parc, à Montréal.

Alors qu'elle évolue principalement en Europe depuis plusieurs années, Normand pourra cette fois-ci courir devant sa famille et ses amis. Une présence qui donnera une saveur particulière à cette première participation aux Mondiaux disputés au Canada.

Adèle Normand s’est progressivement taillé une place sur le circuit professionnel européen. Après avoir fait ses débuts dans des formations continentales, elle a notamment porté les couleurs de Massi-Tactic en 2023, d’Eneicat-CMTeam en 2024 et de St Michel–Mavic–Auber93 en 2025. En 2026, elle a d’abord roulé avec Massi-Baix Ter avant de se joindre à la formation française Abadie Magnan en mai.

La cycliste almatoise s’est notamment illustrée sur les parcours vallonnés et montagneux. Son palmarès comprend une quatrième place à l’Alpes Grésivaudan Classic en 2022, une septième place au classement général de la Vuelta Extremadura Féminas en 2023 et une sixième place à la Women Cycling Pro Costa De Almería en 2024. En 2026, elle a notamment terminé quatrième du Gran Premio Ciudad de Eibar et neuvième de l’Alpes Grésivaudan Classic.

Normand possède également une expérience internationale avec l’équipe canadienne. Elle a représenté le pays aux Jeux panaméricains de Santiago, en 2023, où elle a pris le 13e rang de la course sur route.

Un rôle d’équipière

À Montréal, Normand n’aura pas nécessairement pour mission de jouer sa carte personnelle. Son rôle sera plutôt de contribuer au travail collectif de l’équipe canadienne, qui compte notamment sur Magdeleine Vallières Mill, Sarah Van Dam, Alison Jackson, Maggie Coles-Lyster, Nadia Gontova et Olivia Baril.

Cyclisme Canada souligne d’ailleurs la progression de Normand cette saison et son expérience acquise dans les courses par étapes européennes, la présentant comme une contributrice importante pour la formation canadienne sur le parcours montréalais.

L’attention sera notamment portée vers Magdeleine Vallières Mill. La Québécoise est passée à l’histoire l’an dernier en devenant la première Canadienne à décrocher le titre mondial sur route. À Montréal, elle tentera de nouveau de s’imposer au sein du peloton mondial.

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