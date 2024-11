Opération policière à Desbiens

Une opération policière est en cours dans le secteur de Desbiens. Les policiers sont à la recherche d’un individu qui a pris la fuite samedi soir après avoir été interpelé par les policiers.

Vers 17h45 samedi soir, la Sûreté du Québec a été appelée à intervenir auprès d’un véhicule au comportement suspect à Chambord. Lorsque les policiers ont approché du véhicule, celui-ci a pris la fuite.

La SQ a poursuivi la voiture jusqu’à Desbiens, où ils ont été en mesure d’arrêter sa course. Les deux individus dans le véhicule ont pris la fuite.

Un premier suspect, âgé dans la vingtaine, a été arrêté quelques instants plus tard. Ce dernier a été rencontré par les enquêteurs.

Le deuxième individu est toujours en fuite.

Les enquêteurs des crimes majeurs sont sur place afin de rechercher le deuxième suspect et tenter de mieux comprendre les causes et les circonstances autour de cet évènement.