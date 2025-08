Cinq jeunes d’Alma représenteront le Lac-Saint-Jean au Championnat canadien

Cinq joueurs juniors originaires d’Alma participeront au Championnat canadien d’ultimate frisbee, qui se tiendra du 10 au 13 août à Edmonton. Il s’agit de Simon Beaudoin, William Lefebvre, Émile Gagné, Florence Pelletier et Juliette Larouche. Miguel Goderre, prendra également part à l’événement, mais dans la division senior.

L’aventure nationale de ces jeunes a débuté l’hiver dernier, alors qu’ils évoluaient au sein d’une équipe locale à Alma. Leur formation avait alors terminé au 8e rang du classement provincial dans la division 1. Devant l’absence de ligue estivale dans leur région, ils ont pris part à des camps de sélection ailleurs au Québec et ont été recrutés par différentes formations. Deux d’entre eux, William et Émile, ont rejoint une équipe basée à Québec, tandis que les trois autres ont été sélectionnés par des équipes situées en Montérégie. Tous ont ensuite remporté leur billet pour le championnat canadien en se démarquant au niveau provincial avec leurs formations respectives.

Pour la majorité d’entre eux, il s’agira d’une première expérience sur la scène nationale. Seul Émile Gagné y a déjà participé auparavant.

Le tournoi sera aussi l’occasion de se faire remarquer, puisque plusieurs recruteurs et entraîneurs de l’équipe canadienne des moins de 20 ans y seront présents. Une performance convaincante pourrait donc leur ouvrir la porte vers le programme national.

Pour Juliette Larouche, cette sélection représente bien plus qu’un tournoi.

« Si on m’avait dit il y a deux ans que j’allais jouer avec une équipe en Montérégie et participer aux championnats canadiens, je ne l’aurais pas cru. Cette expérience représente pour moi une opportunité en or pour mon développement personnel », témoigne-t-elle.

Même son de cloche chez Florence Pelletier, qui voit dans cette compétition une occasion spéciale de repousser ses limites et de se mesurer aux autres athlètes du pays.

William Lefebvre considère sa participation comme l’aboutissement de plusieurs années d’efforts.

Miguel Goderre en route vers un 10e championnat canadien

Bien connu dans le milieu local de l’ultimate frisbee, Miguel Goderre disputera pour sa part une 10e participation au championnat canadien, cette fois dans la division senior. Il a évolué cette saison avec une formation de Montréal, avec laquelle il a remporté tous ses matchs lors du championnat provincial. L’équipe visera les grands honneurs à Edmonton, où le tournoi senior se déroulera du 14 au 17 août.

« Notre objectif, c’est d’aller chercher la victoire. Sinon, on vise au moins le top 2, puisque cela donnerait accès au Championnat du monde par équipe, qui aura lieu en Irlande l’an prochain », explique-t-il.

Malgré son expérience, Miguel affirme ressentir encore une grande fébrilité à l’approche du tournoi. « C’est toujours spécial de jouer au plus haut niveau au Canada.