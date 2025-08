La Boulangerie et Pâtisserie Lesage de retour au fourneau pour la traditionnelle tarte géante du Festival du Bleuet

La 63e édition du Festival du Bleuet débute en cette fin du mois de juillet et revient encore une fois avec sa tarte géante tant attendue des festivaliers.

C’est la Boulangerie et Pâtisserie Lesage qui est appelée à réaliser ce classique du festival pour une sixième fois depuis 2018. Pour se procurer le dessert pouvant nourrir près de 600 personnes, c’est un montant de 1 500 dollars qui serait nécessaire à débourser. Le plat d’un mètre et demi de diamètre, contient 120 livres de bleuets, 75 livres de pâtes, 66 livres de sucre, et plusieurs autres ingrédients aidant ainsi à faire de cette recette la plus grosse tarte aux bleuets du monde.

La pâtissière, Caroline Desgagné, a pris le relais de M. Mario Lesage et est celle qui organise le tout pour une deuxième année consécutive. La commande du Festival du bleuet représente un défi de taille, mais Mme Desgagné demeure confiante quant à sa concoction. « Je m’occupe habituellement des gâteaux à la boulangerie, alors c’est assez spécial ! On parle quand même d’une gigantesque tarte de 225 livres, donc c’est vraiment quelque chose de remplacer Mario, mais ça va bien aller encore une fois, je ne suis pas inquiète » dit-elle.

Caroline Desgagné démarre la préparation de la tarte avec l’aide de l’un de ses collègues tôt le vendredi matin. Trois heures sont nécessaires pour compléter sa cuisson et une attente de huit heures est également obligatoire avant de la sortir des fourneaux afin d’avoir une tarte consistante et non liquide.

La tarte géante sera sur le site du festival samedi prochain et pourra être dégustée par les visiteurs à compter de 13h.