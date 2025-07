Un immeuble commercial haut de gamme en construction

De toute évidence, la vapeur se renverse au centre-ville d’Alma. Après qu’un bon nombre de commerces y aient fermé boutique dans les dernières années, c’est plutôt l’inverse qui se produit actuellement, avec notamment la construction d’un nouvel immeuble commercial de trois étages au coin des rues Saint-Joseph et Harvey Ouest.

La construction de l’immeuble de 13 500 pi² représente un investissement de 4 M$, précisent les promoteurs qui préfèrent taire leur identité.

Le bâtiment, dont le rez-de-chaussée a déjà trouvé preneur, pourra accueillir plusieurs bureaux professionnels. Le démarchage se poursuit afin de louer les locaux restants d’ici le printemps 2026, ce qui devrait se faire sans trop de difficulté, estime l’un des promoteurs.

Une bâtisse de pointe

Le bâtiment aura la particularité de posséder un ascenseur, chose plutôt rare dans le centre-ville d’Alma. Un souci sera également accordé à son apparence.

« On va utiliser des matériaux d’avant-garde pour la construction. Vu que le bâtiment est en plein cœur du centre-ville, on veut vraiment faire quelque chose de beau. C’est sûr qu’il va détonner un peu avec le reste, mais en même temps, ça va donner le coup d’envoi des travaux d’amélioration que la Ville a entrepris dans le centre-ville. D’ailleurs, la Ville est bien contente de nous voir arriver. On a eu une très belle collaboration. »

Les travaux se termineront au cours des prochains mois. Des stationnements seront réservés aux personnes fréquentant l’immeuble un peu plus loin dans le centre-ville.

La construction de l’immeuble est indissociable des démarches de revitalisation en cours. « On n’aurait pas fait ça si ça n’avait pas été des efforts qui sont faits en ce moment par la Ville. »

Ancienne Caisse Desjardins

L’un des promoteurs impliqués dans le projet est aussi derrière le rachat de la Caisse Desjardins située sur le terrain adjacent, au coin des rues Saint-Joseph et Collard.

Depuis un moment déjà, les locaux de celle-ci ont été réaffectés par la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, qui y a installé ses bureaux administratifs, ainsi que par Rio Tinto, qui y a transféré son Espace Communauté en octobre 2024. L’Espace Communauté de Rio Tinto est notamment responsable du Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean.

Le réaménagement et la rénovation intérieure de l’ancienne Caisse, additionnés au prix d’achat, représente à un investissement de 2,5 M$.