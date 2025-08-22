Michel Bergeron brigue un second mandat

Le maire de Lamarche, Michel Bergeron, sollicite un second aux élections municipales du 2 novembre prochain.

S’il est réélu, le maire affirme qu’avec l’aide du conseil municipal et de l’administration, il engagera « une démarche qui s’inscrit en continuité avec les échanges et la volonté de répondre aux besoins de toute la population. »

« Une planification stratégique, ajoute-t-il, deviendra le guide et motivera nos objectifs et l’avancement de nos interventions. Nous savons que la marche est haute. C’est tous ensemble que nous la gravirons en tenant compte de nos ressources humaines et financières. »

Parmi les membres du conseil municipal actuel, trois échevins ont confirmé qu’ils brigueront également un second mandat. Il est ici question d’Élise Bouchard, de Lucien Boily et de Jean-Denis Morel.

« Leur expérience au sein du conseil municipal, estime Michel Bergeron, est un atout majeur pour notre équipe. D’autres membres se joindront à nous bientôt. »

Le maire conclut en rappelant que « les défis sont nombreux à Lamarche ».

« Nous devons créer une municipalité qui nous rassemble et nous ressemble. Le meilleur est à venir. Ce second mandat sera une étape de plus vers une municipalité a notre image. »