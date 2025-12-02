SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 04 décembre 2025

Fausses infractions à la limite de vitesse de 40 km/h

Des textos frauduleux envoyés à plusieurs Almatois

Yohann Harvey Simard
Le 02 décembre 2025 — Modifié à 13 h 13 min le 02 décembre 2025
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

La Ville d’Alma met en garde ses citoyens quant au récent envoi de textos frauduleux.

Un peu plus tôt aujourd’hui, la Ville affirmait dans une publication Facebook que plusieurs citoyens avaient récemment reçu « un faux message indiquant qu’ils avaient roulé à 57 km/h dans une zone de 40 km/h ».

Bien que les messages puissent sembler crédibles, la Sûreté du Québec n’envoie jamais de contraventions par texto, rappelle la municipalité.

« Ne cliquez jamais sur les liens reçus dans des messages suspects, que ce soit par texto ou par courriel », ajoute la Ville, soulignant qu’une « institution municipale ou gouvernementale ne vous demandera jamais de cliquer sur un lien douteux ou non sécurisé pour valider une information importante ».

Rappelons qu'en juin dernier, la limite de vitesse a été abaissée à 40 km/h dans les secteurs résidentiels d'Alma.

