Les conseils régionaux de la culture pressent Québec de reculer

Le Réseau Culture 360°, qui regroupe les conseils régionaux de la culture du Québec, dont Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean, joint sa voix à celle du Front commun pour les arts et demande à la ministre de l’Éducation, Sonia LeBel, d’abandonner les coupures envisagées dans le programme La culture à l’école ainsi que dans le financement des sorties scolaires en milieu culturel.

Selon le Réseau, la diminution du soutien accordé à ces mesures, jugées essentielles pour maintenir un lien significatif entre les jeunes et la culture québécoise, entraînerait des conséquences « catastrophiques » pour la vitalité culturelle de toutes les régions du Québec, particulièrement dans les territoires éloignés comme le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Rappelons qu’un récent rapport du Vérificateur général du Québec pour l’année 2025-2026 indique que le ministère de l’Éducation envisage des compressions de 13 M$ pour 2026-2027, puis de 26,5 M$ pour chacune des trois années suivantes dans le budget destiné au programme La culture à l’école et aux sorties scolaires en milieu culturel. Ces montants représentent une réduction équivalant à la moitié de l’enveloppe actuelle.

Les régions en première ligne

Le Réseau Culture 360° souligne que ces compressions suscitent une vive inquiétude chez les artistes, les organismes culturels et les diffuseurs régionaux puisque pour plusieurs compagnies et salles de spectacles jeunesse, les représentations scolaires constituent une part importante de leurs revenues.

Selon le mémoire du Front commun pour les arts, près de 75 % des représentations de théâtre jeune public tenues entre 2023 et 2025 ont eu lieu en dehors de Montréal et de Québec, et la vaste majorité de celles-ci étaient destinées au milieu scolaire.

Ainsi, Le Réseau craint qu’une réduction significative de ces activités puisse provoquer une cascade d’effets : perte de revenus autonomes, annulation de centaines de représentations, diminution des tournées en région, précarisation du réseau de diffusion jeunesse, diminution de l’offre culturelle, annulation de contrats, perte de talents et d’expertises, fermeture d’organisations culturelles.

Celui-ci ajoute que 95 % des artistes en arts visuels œuvrent dans leur région ou dans des territoires voisins grâce au programme La culture à l’école et que sa disparition signifierait la perte d’une source de revenus essentielle.

Un enjeu d’équité territoriale

Le Réseau Culture 360° rappelle que ces mesures constituent des outils d’équité territoriale permettant une diffusion culturelle large et décentralisée, particulièrement dans les milieux où l’offre est limitée ou où les réalités socio-économiques freinent l’accès à la culture.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, où les distances entre les localités sont importantes, Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean observe que ces mesures permettent aux élèves d’accéder à des œuvres et à des artistes professionnels, peu importe l’éloignement géographique de leur école. Toute réduction du financement accentuerait les inégalités d’accès et freinerait la circulation des artistes et des productions culturelles dans la région selon l’organisme.

De plus, alors que les jeunes Québécois sont fortement exposés à d’autres cultures et particulièrement la culture anglo-saxonne, le Réseau estime que limiter l’accès à la culture d’ici serait malavisé. L’organisme rappelle que la participation culturelle favorise la persévérance scolaire, le développement d’aptitudes sociales et citoyennes, la réussite éducative, l’esprit critique et le sentiment d’appartenance. Elle joue aussi un rôle dans la francisation, l’intégration sociale et la valorisation de la langue française.