Musée de l’aluminium : Shawinigan nous a dépassés

Il y a 4 ans, j’ai écrit dans cette colonne une carte blanche intitulée : Un musée de l’aluminium, c’est le temps d’agir. J’arrivais alors de Val d’Or, où j’avais découvert un endroit qui m’a jeté à terre, la Cité de l’Or, un musée qui permet aux gens de visiter une ancienne mine d’or. Tout y est, on nous transporte 300 pieds sous terre, où on voit et touche le filon d’or… Je me suis demandé pourquoi nous, nous n’avions pas encore notre musée de l’aluminium. Or le sujet m’est revenu à l’esprit la semaine dernière après le lancement des festivités entourant le 100ième anniversaire d’Arvida. Il y a 4 ans, le conseiller du secteur Carl Dufour m’avait expliqué son plan pour aménager un musée de l’aluminium qui pourrait se boucler avec une somme de 7 à 9 millions, bien entendu avec une participation gouvernementale. Ainsi, notamment via une enveloppe du ministère de la Culture, Saguenay pourrait n’avoir qu’à débourser que 2 ou 3 millions. Et peut-être même rien du tout, espérait-t-on, si Rio Tinto décidait de s’approprier le projet, en le finançant en partie et en y associant son nom. Carl Dufour rêvait alors d’une inauguration du musée pour le 100ième d’Arvida. C’était il y a 4 ans, les festivités ont été lancées… sans musée.

Bien sûr, on ne peut pas tout avoir. La nouvelle administration Boivin hérite d’une ville surendettée. Mais force est de constater qu’on s’est fait dépasser. Ces dernières années, d’autres ont agi. Voici qu’on apprend que la municipalité de Shawinigan, dirigée maintenant par l’ancien maire de Trois-Rivières Yves Lévesque, va inaugurer cet été le Musée canadien de l’aluminium, une nouvelle exposition qui racontera l’histoire de la production de ce métal dans cette région et partout au pays. Le musée sera situé dans d’anciennes salles de cuves des bâtiments patrimoniaux de la première aluminerie à Shawinigan.

Shawinigan a une population de 50 000 habitants, Saguenay 150 000. Trois fois plus. On a chez nous 5 alumineries et une autre de transformation de la bauxite, un centre de recherche sur l’aluminium, un pont d’aluminium et d’une autoroute de l’aluminium, nous produisons le tiers de ce métal au pays, or malgré notre poids démographique et l’importance de l’aluminium pour notre région, nous nous sommes faits devancer par un petit groupe de citoyens de la Mauricie qui croyaient en ce projet beaucoup plus que nous. C’est eux qui vont hériter des touristes et de leurs dollars, c’est eux qui feront découvrir l’industrie de l’aluminium aux jeunes. C’est leur musée qui se retrouvera dans les dépliants touristiques et en tête du référencement lors de recherches Google…

Si Shawinigan a réussi à se doter d’un musée de l’aluminium, ce n’est ni par hasard ni par miracle, mais parce que des gens ont refusé de se dire que c’était impossible. Notre région n’a aucune raison d’accepter d’être dépassée. Nous avons les usines, l’expertise et l’histoire. Ce qu’il manque, ce n’est pas le potentiel, ce qu’il faut maintenant, c’est du courage politique et une volonté collective.