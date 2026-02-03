SUIVEZ-NOUS

Mardi, 03 février 2026

Faits divers

Dans le secteur d'Hébertville-Station

Un "individu louche" serait recherché pour plusieurs vols

Yohann Harvey Simard
Le 03 février 2026 — Modifié à 12 h 19 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

Des citoyens du secteur d’Hébertville-Station s’inquiètent d’un « individu louche » qui rôderait « dans les cours de la rue industrielle ».

C’est ce qu’on peut lire dans une publication parue aujourd’hui sur la page Facebook Spotted: Hébertville-Station.

Sur l’enregistrement d’une caméra de surveillance, l’homme semble porter un survêtement de travail une-pièce muni d'un capuchon. Il porte également un masque lui couvrant la moitié inférieure du visage.

Toujours dans la publication, on apprend que les policiers seraient à la recherche de cette personne pour divers vols commis dans le village. On invite toute personne qui reconnaitrait cet individu à communiquer avec la Sûreté du Québec. 

Le journal Le Lac-St-Jean attend actuellement une confirmation de la SQ pour vérifier les faits.

