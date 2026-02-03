Structures Mur à Mur investit 3 M$ pour agrandir son usine

L’entreprise spécialisée en pièces de bois préfabriquées Structures Mur à Mur a annoncé un investissement de 3 millions de dollars pour l’agrandissement de son usine située à Métabetchouan‑Lac‑à‑La‑Croix, rapporte Radio-Canada.

Déjà bien établie dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel, Structures Mur à Mur se distingue par la fabrication de murs et planchers préfabriqués, de poutrelles de plancher et de fermes de toit destinés à des chantiers partout dans la province.

Avec cet investissement, l’entreprise procédera à la construction d’une annexe de 6700 pieds carrés, intégrée directement au bâtiment actuel, un ajout devenu nécessaire dans un contexte où les structures préfabriquées gagnent en popularité.

Selon la direction de l’entreprise, cet investissement permettra de plus que doubler la production et d'accueillir des projets d'une envergure supérieure, tout en assurant des délais de livraison plus rapides et une expérience client améliorée. De plus, outre l’amélioration des installations, l’entreprise prévoit la création de quelques emplois supplémentaires et la consolidation des postes déjà en place.