La municipalité lance les célébrations avec un souper nostalgique

Les célébrations du centenaire de Desbiens prendront officiellement leur envol ce vendredi à l’hôtel de ville, où sera présenté le Souper du Bedon Rond. L’événement rendra hommage à un restaurant mythique qui a profondément marqué l’imaginaire collectif et la vie sociale de la municipalité durant les années 1980.

Recréant l’ambiance de cette époque, les participants pourront déguster les célèbres sous-marins du Bedon Rond dans une atmosphère festive. De plus, les convives auront l’occasion d’y découvrir la bière du centenaire, une édition limitée élaborée en collaboration avec la Microbrasserie Riverbend spécialement pour souligner les 100 ans de la municipalité et rendant hommage au bar La Fée.

« Souligner un centenaire, c’est bien plus que regarder en arrière. C’est se rappeler d’où l’on vient, reconnaître les gens qui ont bâti Desbiens et célébrer la fierté d’appartenir à une communauté vivante, chaleureuse et profondément attachée à son histoire », a souligné le comité du centenaire, composé d’élus, de représentants d’organisations, d’employés municipaux et de citoyens bénévoles.

L’activité donnera également le coup d’envoi du Carnaval hivernal du centenaire, présenté du 6 au 8 février sous le thème « Tire-toé une bûche, on fête! ». La population est invitée à se réunir pour célébrer, échanger et revisiter les moments qui ont façonné Desbiens au cours du dernier siècle.

Le carnaval n’est toutefois que le premier volet d’une programmation commémorative qui s’échelonnera tout au long de l’année 2026. Expositions, événements spéciaux, hommages et initiatives citoyennes viendront ponctuer les prochains mois, offrant une série d’occasions pour les résidents, anciens comme nouveaux, de se rassembler autour de leur histoire commune.