Un motoneigiste perd la vie à Hébertville

Un motoneigiste dans la trentaine a succombé à ses blessures dimanche soir après avoir effectué une violente embardée sur le sentier fédéré 83, près de la route d’Hébertville, rapporte Radio-Canada.

L’homme circulait sur le sentier lorsqu’il aurait perdu le contrôle de sa motoneige, qui a terminé sa course contre un poteau. Le choc a été d’une grande intensité.

Selon les informations rapportées par la Sûreté du Québec (SQ), les services d’urgence ont été dépêchés sur place et la victime a été transportée en ambulance dans un état critique. Son décès a été constaté à l’hôpital.

Un enquêteur de la SQ doit se rendre sur les lieux afin d’analyser les circonstances exactes de l’accident. À ce stade, aucune hypothèse n’a été privilégiée concernant les causes de la perte de contrôle.