Une tempête hivernale annoncée au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Après une journée marquée par des températures exceptionnellement douces, le Saguenay–Lac-Saint-Jean se prépare à affronter une tempête hivernale entre mercredi et jeudi, selon Environnement Canada.

L’agence fédérale prévoit de 15 à 30 centimètres de neige, accompagnés de vents de 60 à 70 km/h. La neige pourrait être jumelée à de la pluie verglaçante, rendant les chaussées particulièrement dangereuses.

La combinaison de fortes précipitations et de vents violents entraînera une poudrerie importante, réduisant la visibilité sur le réseau routier de la région. Environnement Canada recommande de retarder ou d’annuler tout déplacement non essentiel durant cette priode, évoquant des risques de fermetures de routes.

La tempête ne serait qu’un prélude à un refroidissement plus marqué. Les prévisions à moyen terme laissent entrevoir le retour de températures sous zéro dès le week‑end prochain et au début de la semaine suivante.