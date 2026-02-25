SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 26 février 2026

Des ordures prennent feu à Saint-Bruno

Le 25 février 2026 — Modifié à 18 h 15 min
Par Olivier Claveau

Une scène insolite a eu lieu mercredi matin à Saint-Bruno, dans la nouvelle municipalité d’Hébertville, alors que des ordures ont pris feu dans un camion du Groupe Coderr en raison de cendres chaudes présentes dans un bac.

Radio-Canada mentionne qu’aucun blessé n’est à rapporter dans cette histoire et que le camion n’a subi que des dommages mineurs. Selon le directeur général adjoint du Groupe Coderr, Dave Gosselin, il y a eu beaucoup d’émotions parce que c’est toujours inquiétant et que ça porte à réflexion quand un camion prend feu. Les dégâts ont pu être moindre grâce à l’employé présent en matinée, qui a déversé le contenu du camion dans la rue en attendant les pompiers. 


M. Gosselin évoque également que ce n’est pas le premier événement dans ce genre à s’être déroulé dans la région, alors qu’un camion avait été la proie des flammes il y a quelques années à Saint-Ambroise. Le directeur général adjoint souligne qu’il ne faut pas mettre de matières inflammables, comme des cendres chaudes, des bonbonnes de propane, des batteries, de l’électronique ou de la peinture dans les bacs d’ordures. Mentionnons qu’en raison de l’événement, l’entreprise tient à mentionner aux citoyens de Saint-Bruno que leurs déchets pourraient être collectés un peu plus tard au cours de la journée.

