Mercredi, 25 février 2026

Économie

Secteur forestier

Alliance forêt boréale salue les nouvelles mesures gouvernementales

Émile Boudreau
Le 25 février 2026 — Modifié à 11 h 52 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Alliance forêt boréale (AFB) accueille favorablement les mesures annoncées cette semaine par le ministre Jean-François Simard pour redynamiser l’industrie du bois, tout en soulignant qu’elles ne suffiront pas à assurer la pérennité de la filière forestière québécoise.

Les annonces du ministre comprennent l’abolition de la redevance annuelle, la révision de la tarification des bois, une refonte du système d’enchères ainsi que la mise en place de projetspilotes. Des mesures attendues depuis longtemps, selon AFB, et qui constituent « un premier pas » pour soutenir certains acteurs du secteur.

L’organisation estime toutefois que ces gestes ne couvrent qu’une partie de l’industrie. Pour elle, la situation actuelle exige des interventions plus vastes et, surtout, un soutien immédiat aux entreprises et aux entrepreneurs forestiers, fragilisés par la crise qui perdure, afin qu’ils demeurent compétitifs.

« Je suis heureux de constater que le ministre pose enfin des gestes pour le secteur forestier, bien que ces mesures ne visent qu’une partie de la filière forestière. Cependant, encore faut-il qu’elles soient mises en place le plus rapidement possible. Pour se concrétiser, ces mesures nécessitent un changement législatif qui doit franchir plusieurs étapes et le temps presse, espérons que le gouvernement en voit aussi l’urgence. », a déclaré le président d’Alliance forêt boréale et préfet de la MRC Domaine-du-Roy, Yanick Baillargeon.

Rappelons qu’à l’automne 2025, AFB avait soumis au gouvernement un document proposant 11 actions « ne requérant aucun changement législatif ». Selon l’Alliance, ces mesures auraient un impact immédiat sur la filière forestière.

