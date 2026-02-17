Bris d’aqueduc sur la rue Côté

La municipalité d’Alma avise la population qu’un bris d’aqueduc est en cours sur la rue Côté.

Selon la Ville, certains citoyens du secteur pourraient remarquer une baisse de pression d’eau ou encore une coloration temporaire de l’eau. Dans ce cas, la municipalité recommande aux résidents concernés de laisser couler un filet d’eau froide jusqu’à ce qu’elle retrouve son apparence habituelle.

La Ville d’Alma tient toutefois à rassurer les citoyens que l’eau demeure sécuritaire à la consommation malgré les inconvénients occasionnés par le bris.