Pas de gain d’emplois net dans la région

La construction du centre de billets d’aluminium à l’usine Rio Tinto d’Alma se poursuit conformément aux plus récents échéanciers. Le centre devrait ainsi pouvoir démarrer ses activités en 2027 sans toutefois créer de nouveaux emplois.

Le projet est achevé à près de 70 %, indique une porte-parole de Rio Tinto. « L'installation mécanique et électrique dans l'extension du bâtiment progresse et nous commencerons prochainement les vérifications pré-opérationnelles de certains systèmes. Les nouvelles tours de refroidissement et le système de traitement des eaux de procédé avancent comme prévu », précise-t-elle.

Plus de 160 travailleurs sont actuellement employés sur le site, dont 98 % proviennent de la main-d'œuvre régionale. « Nous sommes très fiers que 100 % des contrats de construction aient été attribués à des entreprises régionales. Le projet devrait générer des retombées économiques de plus de 250 millions de dollars pour le Québec », affirme la porte-parole.

La construction du centre de coulée représente un investissement de 240 M$. Jusqu’à maintenant, l’usine Rio Tinto d’Alma produisait des tiges, des lingots de fonderie et de refonte, des gueuses, des barres omnibus ainsi que du métal chaud. L’arrivée des billettes d’aluminium diversifiera encore davantage la production, permettant ainsi à l’usine de mieux répondre aux besoins fluctuants du marché. La production annuelle du nouveau centre de coulée est estimée à 202 000 tonnes métriques.

Pas d’autres embûches à l’horizon

Rappelons que dans le but de respecter les coûts initiaux, Rio Tinto a dû procéder à divers ajustements depuis le démarrage du chantier en 2022, repoussant ainsi à 2027 l’entrée en fonction du centre dont les activités devaient normalement démarrées en 2025.

On notait plus récemment des retards relativement à la réception de certains équipements spécialisés, indique le président du Syndicat des travailleurs de l’aluminium d’Alma, Louis Boudreault, précisant toutefois qu’il n’y a pas de quoi s’en faire dans ce cas-ci.

« Il y a quelques retards par rapport à la livraison de certains équipements dont on nous a mis au courant. Ça concerne juste des équipements un peu plus spécifiques, et de toute façon, on n’a jamais de surprises. On est avisé au fur et à mesure chaque fois qu’il y a des pépins par rapport à la construction, et en ce moment, ce ne sont pas des retards qui menacent de ralentir la construction. »

Pas de nouveaux emplois

Lors de l’annonce du projet, il avait été dit que le centre de coulée allait entraîner la création d’une quarantaine d’emplois. En définitive, il s’agira plutôt de réaffecter des travailleurs, explique Louis Boudreault.

« Au début, on s’en allait pour de nouvelles embauches, mais avec le devancement de la fermeture de l’aluminerie d’Arvida, la priorité a été donnée aux travailleurs d’Arvida, comme on le fait toujours quand des installations ferment. Pour l’usine d’Alma, ça reste des emplois de plus, mais pour la région, il n’y a pas de gain net. »

La fermeture de l’aluminerie d’Arvida devait initialement avoir lieu en 2028, mais a été devancée à 2026.