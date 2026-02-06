Une nouvelle exposition met l’histoire en lumière

Jusqu’au 12 mars, une nouvelle exposition entièrement gratuite intitulée « Quand l’art raconte une histoire », à l’Odyssée des Bâtisseurs, met en valeur le talent des étudiants et étudiantes de deuxième année en Arts visuels et numériques du Collège d’Alma.

Réalisées dans le cadre du cours Évolution de l’art québécois, sous la supervision de la professeure Élyse Simard, les œuvres présentées s’inspirent d’objets historiques issus de la collection muséale de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean.

Ces artefacts, sélectionnés par les étudiants, ont servi de point d’ancrage à des créations variées. Certains ont même été intégrés physiquement aux œuvres, alors que d’autres ont été réinterprétés ou simplement utilisés comme catalyseurs de réflexion artistique.

L’exposition offre une diversité de formes artistiques incluant tableaux, installations, textiles, sculptures, modélisations et impressions 3D. Les visiteurs peuvent également y observer les objets du musée ayant inspiré chacune des créations des étudiants.

Il est possible de visiter cette exposition du lundi au samedi de 9h à 16h.