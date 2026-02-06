Le Canada accueille le premier ministre du Luxembourg

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, recevra son homologue luxembourgeois Luc Frieden à Ottawa du 7 au 9 février, dans le cadre d’une visite officielle visant à approfondir les relations bilatérales entre les deux pays.

Au cours de cette visite de trois jours, les dirigeants se pencheront sur des secteurs stratégiques où des perspectives de collaboration sont en plein essor, notamment la fabrication de pointe, l’infrastructure, l’aérospatiale, les technologies spatiales et les services financiers.

Les deux chefs d’État chercheront également à encourager de nouveaux investissements au Canada, tout en facilitant l’augmentation des exportations canadiennes vers le marché luxembourgeois. En 2024, les investissements directs du Luxembourg au Canada avaient atteint 22,3 milliards de dollars, tandis que le commerce bilatéral s’était élevé à 249,8 millions de dollars.

Outre les enjeux économiques, les deux premiers ministres aborderont les dossiers de sécurité internationale, dont la guerre en Ukraine. En tant que membres de l’OTAN, le Canada et le Luxembourg entendent renforcer leur collaboration pour soutenir la sécurité transatlantique, accroître leurs investissements communs en matière de défense et protéger les flancs nord et ouest de l’Alliance.

« Le Canada et le Luxembourg sont de solides partenaires, et leurs liens au chapitre de la défense, de la technologie, de l'investissement et du commerce sont en plein essor. Je me réjouis à l'idée d'accueillir le premier ministre Frieden alors que nous nous affairons à approfondir notre coopération économique, à renforcer l'Alliance de l'OTAN et à créer des possibilités pour nos travailleurs et nos entreprises. », a déclaré Mark Carney.

Cette visite marque ainsi une étape de plus dans la consolidation des relations entre les deux pays alors que le Luxembourg a ouvert une ambassade à Ottawa en 2025.