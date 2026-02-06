La Société des alcools du Québec écoulera certains produits américains

Le gouvernement du Québec a mandaté la Société des alcools du Québec (SAQ) pour vendre, d’ici mars 2027, une série de produits alcoolisés américains dont la qualité pourrait être altérée.

Cette mesure exceptionnelle vise à écouler les stocks de certains produits américains déjà importés. L’interdiction de vendre des produits ne répondant pas aux critères établis ou de commander de nouveaux produits américains, décrétée le 4 mars 2025, restera cependant en vigueur.

De plus, pour chaque bouteille vendue dans le cadre de cette opération, la SAQ remettra un montant équivalent au coût du produit à Banques alimentaires du Québec, sa cause d’entreprise depuis 15 ans. Cette contribution pourrait atteindre jusqu’à 8,6 millions de dollars, selon les projections de la société d’État.

Les produits concernés seront offerts à compter du 12 février prochain sur SAQ.COM ainsi que dans les magasins SAQ Dépôt. Un rabais de 15 % sera appliqué à l’ensemble des articles admissibles. En succursale SAQ Dépôt, ce rabais s’ajoutera à celui déjà offert par cette bannière, permettant aux consommateurs d’obtenir des réductions supplémentaires.