Le gouvernement Carney lance sa stratégie automobile

Le gouvernement de Mark Carney a lancé jeudi ce qu’il appelle une nouvelle stratégie automobile qui récompense la production de véhicules fabriqués au Canada. Il lance aussi un programme de cinq ans pour des véhicules électriques abordables visant à réduire le coût de ces VE pour les Canadiens et à renforcer le marché national de consommation.

Le nouveau programme de 2,3 milliards de dollars offrira aux particuliers et aux entreprises des incitations à l'achat ou à la location pouvant atteindre 5 000 $ pour les VE à batterie et à pile à combustible, et jusqu'à 2 500 $ pour les véhicules hybrides rechargeables (VEHR) d'une valeur finale de transaction maximale de 50 000 $ sur les voitures, fabriquées par des pays avec lesquels le Canada a conclu des accords de libre-échange.

Le Canada s’engage également à développer son réseau national de bornes de recharge des VE à l'aide d'un investissement de 1,5 milliard de dollars, afin de faciliter et de simplifier la recharge des VE pour les conducteurs de tout le pays.