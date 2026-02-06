Une aide financière maintenant offerte aux proches aidants

Les proches aidants résidant dans Lac-Saint-Jean-Est sont désormais admissibles à une aide financière.

C’est que l’entreprise d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) Aide Chez Soi Lac-St-Jean Est a été sélectionnée pour un projet vitrine dans la foulée du lancement de la Politique nationale de soutien à domicile Mieux chez soi par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le projet vitrine en question vise à intégrer les services d’assistance personnelle (SAP) et de répit aux proches aidants au Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique (PEFSAD) afin de les rendre plus accessibles à certains profils d’usagers.

Le PEFSAD permet aux personnes couvertes par le régime d’assurance maladie de bénéficier d’une tarification réduite pour les services d’aide à la vie domestique offerts par une entreprise d’économie sociale en aide à domicile comme Aide Chez Soi Lac-Saint-Jean Est. Les SAP incluent notamment l’aide au bain et aux soins d’hygiène, d’aide au lever et au coucher, l’aide à l’habillement et l’administration de médicament.

« C’est un honneur pour notre entreprise, en tant que membre du Réseau de coopération des EÉSAD, d’avoir été choisie pour piloter cette innovation sociale et d’être à l’avant-garde d’un déploiement dans toutes les régions du Québec. La bonification du PEFSAD permet d’intégrer des services qui n’étaient pas couverts par la RAMQ jusqu’ici », affirme Marc Vermette, président d‘Aide Chez Soi Lac-St-Jean Est.

« Un objectif central du projet vitrine est de rejoindre des personnes qui ne sont pas connues ou prises en charge par le réseau de la santé, mais dont les besoins à domicile sont bien réels. Le projet vise à diminuer les délais pour avoir accès à des SAP et du répit en nous contactant directement », ajoute Mélissa Hudon, directrice générale d’Aide Chez Soi Lac-St-Jean est.

Contactez Aide Chez Soi Lac-Saint-Jean Est pour plus d’informations.