Ottawa déconseille les séjours à Cuba en raison de pénuries

Le gouvernement du Canada appelle les voyageurs à la prudence s’ils prévoient de se rendre à Cuba cet hiver. Dans un avis diffusé récemment, Ottawa prévient que l’île caribéenne traverse une aggravation de plusieurs pénuries essentielles, notamment d’électricité, de carburant, de nourriture et de médicaments.

« La situation est imprévisible et pourrait se détériorer, perturbant la disponibilité des vols à court préavis », peut-on lire sur le site du gouvernement fédéral.

L’avertissement survient alors que Cuba connaît une nouvelle série de coupures d’électricité planifiées, à laquelle s’ajoutent des pannes imprévues pouvant durer plus de 24 heures. Mercredi, une panne majeure a plongé dans le noir l’est du pays, incluant Santiago de Cuba, la deuxième ville du pays.

Des services hôteliers fragilisés

Bien que les grands hôtels et complexes balnéaires disposent généralement de génératrices pour assurer la continuité des services, Ottawa rappelle que les pénuries de carburant pourraient perturber leur fonctionnement. Cela pourrait toucher des services essentiels pour les voyageurs, notamment l’éclairage, l’eau courante, l’eau chaude et l’offre de restauration.

Le gouvernement conseille aux touristes de planifier leur séjour minutieusement, de suivre les médias locaux et de conserver leurs téléphones chargés autant que possible.

Déplacements difficiles et tensions sur le terrain

La crise du carburant complique aussi les déplacements sur l’île. Les transports publics et les taxis sont fréquemment interrompus, laissant les visiteurs avec peu d’options. Certains touristes se sont même retrouvés bloqués temporairement au volant d’une voiture de location, incapables de faire le plein. Les stations d’essence sont le théâtre de longues files d’attente, susceptibles de mener à des altercations.

Les pénuries touchent également les produits de première nécessité : nourriture, eau potable, médicaments et même argent liquide. Le réseau de télécommunications, quant à lui, demeure peu fiable, avec une connectivité intermittente et un accès à Internet limité. Ottawa prévient que les téléphones cellulaires canadiens pourraient ne pas fonctionner, même dans les grandes villes, et recommande de ne pas compter sur ces appareils en cas d’urgence. Le gouvernement suggère également de souscrire à un service VPN avant le départ.

Chute marquée du tourisme canadien

Cette situation semble déjà affecter l’industrie touristique. Selon des données publiées lundi par l’agence nationale de statistique cubaine et relayées par Radio-Canada, le nombre de visiteurs canadiens a reculé de 12 % jusqu’en décembre 2025 par rapport à l’année précédente. Pour le seul mois de décembre, la baisse atteint 17 %, soit environ 392 450 voyageurs internationaux de moins qu’en 2024.

En réponse à ces préoccupations, l’Office du tourisme de Cuba à Toronto a publié mardi un communiqué affirmant que le marché canadien reste la « principale source » de visiteurs pour l’île. Il assure que les complexes hôteliers fonctionnent normalement pour la saison hivernale 2025‑2026.

Selon l’office, le ministère cubain du Tourisme aurait pris « des mesures proactives » durant l’automne pour sécuriser l’approvisionnement en nourriture, carburant et autres biens essentiels.

Sur les réseaux sociaux, les témoignages de touristes divergent. Certains décrivent Cuba comme une destination sûre, paisible et toujours agréable à visiter. D’autres, au contraire, recommandent d’éviter l’île tant que la situation ne s’améliore pas.