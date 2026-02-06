Le Chœur Aquilon lance sa campagne de financement 2026

Le Chœur Aquilon a annoncé le lancement officiel de sa campagne de financement 2026, une initiative qui lui est cruciale pour poursuivre sa mission : rendre la musique chorale accessible à la communauté.

Selon l’organisme, les sommes recueillies permettront de soutenir la création et la diffusion de projets artistiques, d’offrir au public des expériences culturelles de grande qualité, ainsi que de favoriser la formation et l’encadrement musical de ses choristes. Cette campagne contribuera également à renforcer la présence et l’engagement du chœur dans la région.

« Chaque contribution, petite ou grande, a un impact réel sur la vitalité de notre ensemble et la pérennité de nos projets. », a souligné la direction du Chœur Aquilon.

Pour cette édition 2026, le chœur pourra compter sur l’appui de Stéphanie Gagnon, vice‑présidente aux opérations chez Trium Médias, qui agira à titre de présidente d’honneur. Sa participation est perçue comme un atout majeur pour le rayonnement de la campagne. Pour le Chœur Aquilon, son implication contribuera à accroître la visibilité et le succès de leur campagne.

Un nouveau spectacle

En parallèle de sa campagne, le Chœur Aquilon présentera son tout nouveau spectacle, « Les voies du chœur », les 25 avril à 20 h et 26 avril à 14 h à la Salle Michel‑Côté, à Alma.

Préparée sous la direction de Francine Fortin, cheffe du Chœur Aquilon, en collaboration avec Louis Bergeron, directeur musical, cette production mettra de l’avant un répertoire contemporain. Près de 80 choristes monteront sur scène dans une performance conçue pour mettre en valeur leur puissance vocale et l’expressivité musicale de l’ensemble.