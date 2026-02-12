Québec confirme les modalités pour la saison 2026-2027

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a complété son analyse des modalités de chasse applicables dans chacune des zones prévues au Plan de gestion de l’orignal pour la saison 2026‑2027. Les chasseurs du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean savent désormais à quoi s’attendre pour la prochaine période de récolte.

Dans la zone 28, qui couvre la majeure partie de la région, le ministère confirme le maintien du modèle d’alternance déjà en vigueur. L’année 2026 sera ainsi classée comme année restrictive, ce qui signifie que seuls les orignaux portant des bois (généralement des mâles adultes) pourront être récoltés.

Du côté de la zone 29, aucune modification n’est apportée aux règles actuelles. Les chasseurs pourront donc continuer d’y récolter des mâles adultes, des femelles ainsi que des veaux.