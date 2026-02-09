27e édition du programme La lecture en cadeau

La 27ᵉ édition du programme La lecture en cadeau, orchestrée par la Fondation pour l’alphabétisation, s’est conclue sur une note particulièrement positive cette année.

L’initiative, qui vise depuis près de trois décennies à cultiver le plaisir de lire chez les enfants, a permis de remettre 147 039 livres jeunesse neufs à des jeunes de 0 à 12 ans vivant en milieux défavorisés partout au Québec. Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ce sont 2 061 ouvrages qui ont trouvé preneur.

La clôture de l’édition 2025-2026 a également été marquée par la tenue du tout premier Cercle des alliés, le 6 février en Montérégie. Plus de 100 leaders du milieu des affaires et membres de la communauté y ont pris part.

Autre nouveauté cette année, le lancement du Cercle des jeunes lecteurs, un événement de lecture en direct animé par une personnalité jeunesse et diffusé simultanément dans plusieurs milieux fréquentés par les enfants.

Un rappel des défis persistants en littératie

Malgré ces initiatives, la Fondation rappelle que les défis en littératie demeurent préoccupants au Québec. Selon ses données, près de 47 % des jeunes de 16 à 24 ans présentent un niveau de littératie insuffisant pour répondre adéquatement aux besoins de la vie quotidienne, des études ou du marché du travail. À l’échelle nationale, le Québec se classe d’ailleurs au 8ᵉ rang parmi les provinces canadiennes en matière de littératie.

Pour la Fondation, ces chiffres confirment l’importance d’agir tôt. Miser sur l’accès aux livres et sur le plaisir de lire dès l’enfance demeure, selon elle, l’un des moyens les plus efficaces pour contrer les inégalités futures.