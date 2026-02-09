Ça ne coûte rien de demander du soutien

Sclérose en plaques Canada Lac-Saint-Jean (SP LSJ) contribue quotidiennement à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie. Mais puisque vivre avec une maladie pousser à l’isolement, l’organisme tend la main aux quelques 700 personnes atteintes de la sclérose en plaques (SEP) au Lac-Saint-Jean et les invite à consulter son offre de services.

Les services de SP Lac-Saint-Jean sont variés, allant du soutien psychologique aux activités motrices. Ils poursuivent toutefois un objectif commun : créer une communauté solide parmi les personnes atteintes, affirme la directrice générale de l’organisme, Louisa-Maria da Silveira.

« Une de nos missions, c’est de rassembler les gens. Donc, nos services peuvent parfois être individuels, collectifs, en grands groupes ou en petits groupes, et ils sont toujours centrés sur la sclérose en plaques. »

Les services

Parmi les services offerts par SP LSJ, on retrouve des cours de groupe en ligne dirigés en temps réel par des kinésiologues de NeuroMotrix. Étant donné que la sclérose en plaques tend à se manifester différemment d’une personne à l’autre, les séances sont conçues en tenant compte des objectifs et des capacités variables des participants, précise Louisa-Maria da Silveira.

SP LSJ organise également des ateliers de gymnastique intellectuelle, qui consiste à stimuler la mémoire, l'attention et la vitesse de traitement, aidant ainsi à ralentir le déclin cognitif. La gymnastique intellectuelle peut prendre la forme d’exercices numériques personnalisés, de jeux de mémoire ou de tâches de stratégie permettant d'améliorer les fonctions cognitives au quotidien.

Selon Louisa-Maria da Silveira, le bingo mensuel est aussi un rendez-vous populaire auprès des membres, auxquels il fournit un prétexte ludique pour se rassembler et passer un bon moment.

Enfin, des cafés-rencontres sont organisés deux fois par mois. Ils sont, pour leurs participants, l’occasion d’échanger et obtenir des informations dans un contexte chaleureux. Des rencontres individuelles, en personne, au téléphone ou en ligne, sont également offertes sur demande.

Rappelons que les locaux de SP LSJ sont dorénavant situés à Alma, au 431, suite 3, rue Collard Ouest. Les services sont offerts aux trois MRC du Lac-Saint-Jean. Pour plus d’informations, visitez le https://spcanada.ca/sp-canada-lac-st-jean ou rendez-vous sur la page Facebook de l’organisme.

La sclérose en plaques est une maladie auto-immune chronique du système nerveux central dans laquelle le système immunitaire attaque la myéline, perturbant la communication nerveuse et causant une grande variété de symptômes : fatigue, troubles de la vision, de la motricité (faiblesse, équilibre), de la sensibilité (engourdissements), cognitifs ou de l'humeur.