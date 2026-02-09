SUIVEZ-NOUS

Mardi, 10 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 24s

Épicerie de Saint-Gédéon

Potager Grandmont fait l’acquisition du terrain et du bâtiment

Émile Boudreau
Le 09 février 2026 — Modifié à 16 h 45 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’entreprise Potager Grandmont, situé à Saint-Gédéon, a annoncé sur ses médias sociaux avoir fait l’acquisition du terrain et du bâtiment de l’ancienne épicerie du village.

« Cet achat marque pour Le Potager Grandmont une nouvelle étape dans la réalisation de notre vision de développement et ouvre la porte à de beaux projets à venir. », peut-on lire sur la page Facebook de l’entreprise.

Rappelons qu’en avril dernier, le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon, expliquait qu’un promoteur privé était sur le point de faire l’acquisition de l’épicerie en vue de l’exploiter sous une autre bannière.

Plus de détails à venir.

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES