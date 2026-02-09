Potager Grandmont fait l’acquisition du terrain et du bâtiment

L’entreprise Potager Grandmont, situé à Saint-Gédéon, a annoncé sur ses médias sociaux avoir fait l’acquisition du terrain et du bâtiment de l’ancienne épicerie du village.

« Cet achat marque pour Le Potager Grandmont une nouvelle étape dans la réalisation de notre vision de développement et ouvre la porte à de beaux projets à venir. », peut-on lire sur la page Facebook de l’entreprise.

Rappelons qu’en avril dernier, le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon, expliquait qu’un promoteur privé était sur le point de faire l’acquisition de l’épicerie en vue de l’exploiter sous une autre bannière.

Plus de détails à venir.