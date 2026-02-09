QS presse le Québec de sévir contre les propriétaires abusifs

Le porte‑parole de Québec solidaire en matière d’Habitation, Andrés Fontecilla, exhorte le gouvernement du Québec à renforcer les protections pour les locataires alors que débute la période de renouvellement des baux. Selon lui, certaines pratiques « abusives » de propriétaires contribuent à déstabiliser un marché locatif déjà tendu par la crise du logement.

Le député affirme avoir reçu plusieurs signalements de hausses de loyer « hors normes », notamment une augmentation de 17 % dans un complexe résidentiel composé de plusieurs immeubles, et ce, sans aucune rénovation justifiant une telle majoration.

Il cite également le cas d’un propriétaire qui, depuis le 1er janvier, ferait le tour de ses logements pour exiger 400 $ de plus pour des unités qualifiées d’insalubres. « C’est une augmentation de 45 %, soit 15 fois plus que le taux du Tribunal administratif du logement (TAL) », dénonce le député.

Andrés Fontecilla soutient que ces comportements surviennent alors que des spéculateurs travaillent ouvertement à contourner les lois afin, dit-il, d’affaiblir les droits des locataires. Il presse donc le gouvernement de « mettre fin à l’impunité » dont jouiraient certains propriétaires.

Selon lui, le gouvernement devrait notamment rendre obligatoire l’application du taux de hausse recommandé par le Tribunal administratif du logement (TAL) et offrir au Tribunal des pouvoirs élargis pour imposer plus facilement des dommages punitifs à ceux qui ne le respecteraient pas.

Le député solidaire attribue en partie la détérioration de la situation à l’arrivée au pouvoir de la Coalition Avenir Québec (CAQ). Depuis, soutient-il, les loyers n’ont cessé d’augmenter, contribuant directement à la crise du coût de la vie.

« Les ménages québécois sont de plus en plus pris à la gorge. L’an dernier, un locataire sur cinq avait du mal à payer son loyer, alors que des propriétaires voyous s’enrichissent sur le dos de leur détresse. », conclut-il.

Pour répondre à cette situation, Québec solidaire propose l’instauration d’un gel des loyers indexé à l’inflation, une mesure que le parti juge essentielle pour freiner la flambée des coûts du logement.