Québec élargit la colocation dans les logements à loyer modique

Le gouvernement du Québec a annoncé l’entrée en vigueur, le 19 février prochain, d’un nouveau règlement destiné à optimiser l’occupation des logements à loyer modique et à en améliorer l’accessibilité. Cette mesure s’inscrit dans un contexte où la pression sur le parc de logements sociaux ne cesse de croître.

À compter de cette date, la colocation sera désormais permise dans l’ensemble des logements à loyer modique, y compris ceux réservés aux familles. Cela signifie que deux amis, par exemple, pourront soumettre une demande commune pour habiter ensemble, au même titre qu’un couple.

Jusqu’à maintenant, la colocation n’était autorisée que dans des situations exceptionnelles, notamment lorsqu’un locataire accueillait un proche aidant ou dans quelques types de logements destinés à des clientèles particulières. Selon Québec, cette mesure permettra de mieux utiliser les unités disponibles et de réduire le nombre de logements sous‑occupés ou vacants.

Actuellement, plus de 114 340 ménages à faible revenu bénéficient d’un logement social dont le loyer équivaut à 25 % de leur revenu. La Société d’habitation du Québec (SHQ) publiera sous peu les modalités administratives qui guideront les organismes dans l’application concrète de cette nouvelle règle.

« Lutter contre la crise du logement nécessite d'agir sur plusieurs fronts à la fois. Dans le cas présent, les modifications que nous apportons au Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique permettront une meilleure adéquation entre la composition des ménages et la typologie des logements disponibles. En élargissant le concept de la colocation à l'ensemble des logements à loyer modique, nous posons un geste attendu qui améliorera la qualité de vie de plusieurs ménages et optimisera la gestion du parc immobilier. », a déclaré Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation.