Le comité Super Bowl Alma amasse plus de 30 000 $

Le rassemblement annuel du comité Super Bowl Alma a de nouveau rempli la Cage aux sports d’Alma dimanche soir, alors que des centaines de personnes se sont réunies pour regarder la grande finale du football américain. Fidèle à sa réputation, l’événement a affiché complet et permis d’amasser plus de 30 000 dollars, rapporte Radio-Canada.

Depuis plus de 30 ans, le comité Super Bowl Alma s’est donné pour mission de soutenir la communauté sportive locale. Le principal bénéficiaire de cette mobilisation demeure le programme de football du Pavillon Wilfrid‑Dubord, qui profite chaque année des fonds récoltés.

Ce soutien financier joue un rôle crucial pour plusieurs jeunes sportifs de la région. Il permet notamment de réduire les frais d’inscription, les coûts de transport lors des tournois, ainsi que les dépenses liées à l’achat d’équipement. Une partie des sommes contribue également à l’amélioration et à la création d’infrastructures sportives accessibles pour les jeunes athlètes.

Grâce à ce coup de pouce, plus de 200 jeunes, de la 4e année du primaire à la 5e secondaire, peuvent bénéficier d’une aide financière qui facilite leur participation à des activités sportives.

L’édition de cette année a aussi été marquée par un nouveau record : le moitié-moitié organisé sur place a atteint 4680 dollars en billets vendus. Une performance qui témoigne de l’enthousiasme et de la générosité du public.