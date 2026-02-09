C'est officiel: Le Crapaud sera démoli puis reconstruit

Le dossier est clos : l’édifice abritant actuellement le resto-bar Le Crapaud sera démoli puis reconstruit dans le centre-ville d'Alma.

Le ministère de la Culture et des Communications a donné son aval à la démolition, a-t-on pu apprendre lors du conseil de ville d’Alma de ce soir. Il s’agissait de la dernière autorisation nécessaire pour que le bâtiment puisse être mis à terre.

L’émission du permis de démolition demeure toutefois conditionnelle à l’émission du permis de construction de l’immeuble qui remplacera Le Crapaud.