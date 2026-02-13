Le Chœur Aquilon d’Alma lance sa campagne de financement 2026

Le Chœur Aquilon d’Alma annonçait récemment le lancement officiel de sa campagne de financement 2026. Une initiative cruciale pour la poursuite de sa mission: rendre la musique chorale accessible à l’ensemble de la communauté.

Selon l’organisme, les sommes recueillies soutiennent la création et la diffusion de projets artistiques offrant au public des expériences culturelles de grande qualité, tout en favorisant la formation et l’encadrement musical de ses choristes.

« La campagne sert entre autres à amasser des fonds pour maintenir un faible coût d’adhésion au chœur. Il faut savoir qu’une chorale, c’est très rassembleur. Ça crée des noyaux, des amitiés. C’est un lieu de rencontre et d’épanouissement, et on veut que tout le monde puisse y avoir accès », explique celle qui est cheffe du chœur depuis 34 ans, Francine Fortin, rappelant que « les bienfaits du chant ne sont plus à démontrer ».

La campagne de financement vise également à renforcer la présence et l’engagement du chœur dans la région. « Chaque contribution, petite ou grande, a un impact réel sur la vitalité de notre ensemble et la pérennité de nos projets. »

Jusqu’à la fin du mois de mars, les choristes solliciteront différents commanditaires afin de recueillir des fonds. Il est également possible de faire un don en communiquant avec l’organisme dont les coordonnées se retrouvent au https://lechoeuraquilonalma.com/.

Rappelons que par le biais de son spectacle de Noël annuel, le Chœur Aquillon récolte lui aussi des fonds (environ 10 500 $ par année) afin de soutenir des organismes locaux, comme la fabrique Saint-Joseph, la Société Alzheimer du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Fondation de l’Hôtel Dieu d’Alma ou Soli-Can, par exemple.

Stéphanie Gagnon à la présidence d’honneur

Cette année, le chœur peut compter sur l’appui de Stéphanie Gagnon, vice‑présidente aux opérations chez Trium Médias, à titre de présidente d’honneur de la campagne. Sa participation est perçue comme un atout majeur pour le rayonnement de la campagne sachant que la femme d’affaires jouit d’un son vaste réseau de contacts.

« Je trouve ça incroyable, ce qu’ils font, c’est-à-dire de démocratiser la musique, la chanson. Et justement, je trouvais que je pouvais jouer un rôle dans la propulsion de ce qu’ils font, et aussi de qui ils sont. […] Je suis allée à l’une de leur pratique, et j’ai vraiment vécu quelque chose quand je me suis retrouvée entourée de tous ces choristes-là. Je suis devenue émotive en voyant tout le talent qu’il y avait là et tout le travail que ça demandait en coulisses », témoigne Stéphanie Gagnon, qui s’est engagée à donner de la visibilité au chœur dans les pages de ses journaux à compter de la mi-mars.

Un nouveau spectacle

En parallèle de sa campagne, le Chœur Aquilon présentera son tout nouveau spectacle, « Les voies du chœur », le 25 avril à 20 h et le 26 avril à 14 h à la Salle Michel‑Côté, à Alma.

Le spectacle a été préparé par Francine Fortin et Louis Bergeron, directeur musical de la production qui mettra de l’avant un répertoire contemporain mêlant une grande variété de genres musicaux. « Ça n’a rien à voir avec l’idée qu’on a d’une chorale traditionnelle, assure Francine Fortin. »

Quelque 80 choristes monteront sur scène en compagnie de cinq musiciens (batterie, guitares, basse, clavier) pour offrir une prestation unique alliant puissance vocale et habilité musicale. La production sera rythmée par plusieurs chorégraphies. Deux comédiens seront également de la partie afin d’animer le déroulement de la chorale.