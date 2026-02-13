SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 13 février 2026

Culture

Temps de lecture : 42s

Musiques militaires

Un « Concert Épique » pour envoûter le Saguenay–Lac-Saint-Jean

Émile Boudreau
Le 13 février 2026 — Modifié à 09 h 37 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les amateurs de musique du Saguenay–LacSaintJean sont conviés à une expérience musicale immersive à l’occasion d’un « Concert Épique » présenté gratuitement le samedi 21 février, dès 19 h 30, à la Salle MichelCôté d’Alma. L’événement réunira sur scène la Musique du Régiment du Saguenay et la Musique du 62e Régiment d’Artillerie de Campagne.

Plus d’une cinquantaine de musiciens uniront leurs talents sous la direction du Capitaine Luc Darveau, de la Capitaine MarieJosée Goyette et de l’Adjudantchef Olivier Fontaine. Ensemble, ils proposeront un programme riche en contrastes et en émotions, où s’enchaîneront des œuvres marquantes du répertoire populaire et cinématographique.

Parmi les pièces, les spectateurs pourront entendre Moment for Morricone, un hommage vibrant au compositeur emblématique des westerns italiens, ainsi que des musiques tirées des films How to Train Your Dragon et Kung Fu Panda.

Cette collaboration entre deux musiques militaires a pour objectif de rendre la culture accessible au plus grand nombre. Les organisateurs promettent une expérience musicale forte, capable de captiver autant les passionnés que les curieux.
 

