Saint-Bruno rend hommage à son champion du monde Anthony Bouchard

Le 14 février dernier, la municipalité du secteur de Saint-Bruno a rendu un vibrant hommage au parcours exceptionnel d’Anthony Bouchard, devenu champion du monde dans sa catégorie à New Delhi. Une cérémonie empreinte d’émotion et de fierté, qui a rassemblé près d’une centaine de personnes à la salle multifonctionnelle de Saint-Bruno, samedi après-midi.

Originaire de Saint-Bruno, aujourd’hui intégré à la municipalité fusionnée d’Hébertville, Anthony Bouchard a été sacré champion du monde au 100 mètres en course en fauteuil roulant à New Delhi, l’automne dernier. À 33 ans, il devient le tout premier citoyen à être immortalisé par la nouvelle municipalité fusionnée grâce à une plaque honorifique à son nom.

Visiblement ému, le champion a tenu à remercier sa communauté. Pour l’occasion, plusieurs membres de sa famille ainsi que des amis de longue date ont assisté au dévoilement de la plaque. Pour ses parents et sa conjointe, cette reconnaissance municipale représente une immense fierté, soulignant non seulement ses exploits sportifs, mais aussi la résilience dont il a fait preuve au fil des années.

La vie d’Anthony Bouchard a basculé à l’été 2011, à la suite d’un grave accident de la route. Une collision avec un orignal l’a laissé tétraplégique. Depuis, l’athlète a su transformer l’adversité en moteur de dépassement, jusqu’à atteindre les plus hauts sommets de son sport.

Sa plaque honorifique sera installée dès la semaine prochaine à l’entrée de l’Aréna Samuel-Gagnon, un lieu symbolique pour la communauté.